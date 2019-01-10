Тель-Авив, Израиль, 10 января, 2019, 14:56 — ИА Регнум. 9 января в израильском аэропорту им. Бен-Гуриона на некоторое время был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, причиной тому послужила неисправность одного из самолетов.

(сс) Oyoyoy Airbus авиакомпании «easyJet» в аэропорту имени Бен-Гуриона

По сообщениям очевидцев, на борту воздушного судна произошло задымление. На место инцидента были отправлены отряд спасателей и пожарных. Известно, что самолет принадлежал авиакомпании EasyJet.

Представители Управления аэропортов Израиля сообщили, что спустя несколько минут режим чрезвычайной ситуации был сменен режимом повышенной готовности.

Информации о пострадавших от представителей аэропорта не поступало.