Омск, 10 января, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Омске следователи проверяют сообщения об изнасиловании фельдшера скорой помощи двумя коллегами во время дежурства, сообщает 10 января «Российская газета» со ссылкой на представителя областного следственного управления СКР Ларису Болдинову.

Sledcom.ru Следственный комитет

«В настоящее время мы разбираемся в данной ситуации», — сообщила Болдинова.

Ранее в СМИ появилась информация, что 7 января в полицию обратилась 40-летняя сотрудница одной из подстанций службы скорой помощи, которая сообщила, что 1 января во время дежурства в комнате отдыха двое врачей 56 и 53 лет изнасиловали ее.

Также сообщалось, что женщина не обратилась в полицию сразу, поскольку находилась в стрессе после произошедшего. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.