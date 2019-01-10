Москва, 10 января, 2019, 12:29 — ИА Регнум. У России хватает производственных мощностей, чтобы компенсировать недостаток композитных материалов, необходимых для строительства крыла среднемагистрального лайнера МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Government.ru Самолёт МС-21

Таким образом в корпорации прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о прекращении поставок в Россию японских и американских композитных материалов для авиастроения.

«От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться», — цитирует РБК слова представителя ОАК.

В корпорации также отметили, что в настоящее время в России началось развертывание серийного производства пассажирских лайнеров МС-21−300. Креме того, сообщается, что у России есть все необходимые ресурсы для замещения импортных композитных материалов на отечественные.

Напомним, ранее в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о введении запрета на ввоз в Россию ряда компонентов российского самолета МС-21. По мнению издания, санкции могут привести к задержкам в серийном выпуске лайнера.

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