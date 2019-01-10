Анкара, 10 января, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Турция может пойти на закупку американских ракетных комплексов Patriot, если условия продажи будут приемлемыми, но сделка будет невозможна, если Анкара будет вынуждена отказаться от покупки российских систем С-400, заявил 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу, сообщает британское агентство Reuters.

(сс) U.S. Department of Defense ЗРК Patriot

С таким заявлением дипломат выступил в интервью турецким СМИ.

Он подчеркнул, что Анкара считает неприемлемыми условия, выдвигаемые США в отношении приобретения российских комплексов.

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