Циндао, Китай, 10 января, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Прямой авиарейс был запущен между портом Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая и вьетнамским Нячангом, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Нячанг

Воздушный маршрут будет обслуживаться вьетнамской авиакомпанией Vietjet Air самолетами Airbus 320 или 321, сообщили в Международном аэропорту Лютин города Циндао. Рейс стал первым, напрямую связавшим два города.

Планируется осуществлять три рейса в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Исходящий рейс будет покидать Циндао в 23:00 по Пекинскому времени и прибывать в Нячанг в 3:25 по местному. Обратный рейс будет вылетать из Нячанга в 17:40 по местному времени и приземляться в Циндао в 22:00 по Пекину.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Air China запустила в конце декабря 2018 года прямой рейс между Нинся-Хуэйским автономным районом Китая и специальным административным районом Гонконг.