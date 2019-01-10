Джакарта, 10 января, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Кандидат на пост вице-президента Индонезии Сандиага Салахуддин Уно заявил, что вместе с кандидатом на пост главы государства Прабово Субианто они будут стремиться к развитию инфраструктуры во всех регионах, что может оказать непосредственное влияние на улучшение благосостояния жителей Индонезии, сообщает Antaranews.

oktaviono Поезд. Индонезия

«Наша пара Пробово — Сандиага будет по-прежнему сосредоточена на создании инфраструктуры в стране. Мы не будем снижать нашу приверженность, мы будем ее увеличивать», — заявил кандидат на пост вице-президента.

По его словам, объездив тысячу районов, он услышал различные жалобы от людей относительно строительства инфраструктуры, которая не оказала прямого влияния на благосостояние жителей страны. С этой целью его партия полна решимости повысить эффективность развития инфраструктуры, с тем чтобы это оказало более непосредственное влияние на сообщество.

Сандиага Салахуддин Уно пообещал, что в развитии инфраструктуры примет участие частный сектор.

«Я хочу привлечь больше частных инвесторов, около 90% расходов должно лечь на плечи предпринимателей, а 10% — правительства», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года. В них примут участие две пары кандидатов: действующий президент страны Джоко Видодо с Маруф Амином и второй кандидат в президенты Прабово Субианто с Сандиагой Салахуддином Уно.

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