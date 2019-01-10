Санкт-Петербург, 10 января, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Вчера, 9 января, Петербургский «Зенит» одолел хорватскую «Цедевиту» в матче 2-го тура группового этапа Еврокубка. Работать на победу у петербуржцев получилось не сразу, однако после неудачного первого отрезка «Зенит» уверенно вышел вперёд.

Андрей Пронин ИА REGNUM Прорыв

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Защита

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Символ российской команды

В петербургской команде особенно отметился Сергеё Карасев, который набрал за партию 19 очков. После первого периода «Зенит» проигрывал 20:26, но второй отрезок игроки провели со счётом 48:44.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Бросок

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

У команды соперников 18 очков набрал Джейкоб Пуллен.

Следующий матч в Кубке Европы петербургская команда проведет против «МораБанк Андорры» 15 января.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент