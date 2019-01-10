«Зенит» выиграл у «Цедевиты» в матче Еврокубка по баскетболу
Санкт-Петербург, 10 января, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Вчера, 9 января, Петербургский «Зенит» одолел хорватскую «Цедевиту» в матче 2-го тура группового этапа Еврокубка. Работать на победу у петербуржцев получилось не сразу, однако после неудачного первого отрезка «Зенит» уверенно вышел вперёд.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Прорыв
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Защита
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Символ российской команды
В петербургской команде особенно отметился Сергеё Карасев, который набрал за партию 19 очков. После первого периода «Зенит» проигрывал 20:26, но второй отрезок игроки провели со счётом 48:44.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы по баскетболу, сезона 2018-2019, между БК Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и БК Цедевита (Загреб, Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Бросок
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики
У команды соперников 18 очков набрал Джейкоб Пуллен.
Следующий матч в Кубке Европы петербургская команда проведет против «МораБанк Андорры» 15 января.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики