Санкт-Петербург, 10 января, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Полиция Петербурга в ходе проверки выяснила судьбу металлического украшения в виде двуглавого орла с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Двуглавый орел на ограде Александровской колонны

Как оказалось, декоративный элемент не украден злоумышленниками, как предполагалось ранее, а демонтирован для проведения реставрационных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 января полицейские обратили внимание на отсутствие декоративного элемента с ограждения колонны и начали проверку по факту возможного преступления.

В предыдущие годы ограда Александровской колонны неоднократно подвергалась преступным действиям вандалов и воров, отламывавших двуглавых орлов.

Александровская колонна («Александрийский столп») находится в ведении Государственного Эрмитажа.