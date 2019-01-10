Буэнос-Айрес, 10 января, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Список государств и организаций, отказавшихся признать легитимность переизбрания на пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пополнил Европейский парламент.

Hugoshi Николас Мадуро

Как сообщило аргентинское агентство «Infobae», председатель Европейского парламента Антонио Таяни опубликовал запись на своей официальной странице в «Твиттере»: «Никакие фальшивые новости не обелят диктатуру Мадуро. Мы не признаём этот режим». «Мы, члены Европейского парламента, выражаем поддержку венесуэльцам, которых диктатура изо дня в день подвергает угнетению, тяготам бедного и голодного существования. В Венесуэле должна быть восстановлена свобода и демократия и проведены честные выборы», — добавил политик.

Напомним, в мае 2018 г. Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы, набрав около 70% голосов. Инаугурация избранного президента назначена на 10 января. Присягу Мадуро принесёт Верховному суду.