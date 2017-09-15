Грозный, 10 января, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Чечне в 2018 году воссоединились 1676 семейных пар. Снова стали жить в полной семье 2752 ребенка. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман республики, передает ЧГТРК «Грозный».

Николай Тасоев ИА Красная Весна Грозный

Работа по примирению велась представителями муфтията совместно с сотрудниками районных администраций и мэрий городов. Кроме воссоединения разведенных супругов, были улажены 477 семейно-бытовых конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости разработки программы по решению проблемы разводов заявил еще в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, разводы — это зло в первую очередь для детей. Именно дети из неполных семей, как считает Кадыров, наиболее подвержены влиянию экстремистов.

По его поручению были созданы специальные комиссии для примирения супружеских пар, в которые вошли представители органов власти, духовенства, силовики. Уже в сентябре 2017 года сообщалось о примирении более 1000 семейных пар.

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