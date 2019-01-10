Москва, 10 января, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Законопроект о двух отсрочках от службы в армии крайне актуален для многих молодых людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Шаманов Владимир

«Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, и создает для указанной категории граждан дополнительные условия, обеспечивающие непрерывность образования. Вводимая норма крайне необходима и долгожданна для многих молодых людей», — заявил он.

Госдума в первом чтении приняла проект закона, которым предоставляется гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования, но и по программам среднего профессионального образования.

Также предлагается предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе и воспользовавшимся правом на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в вузе по программе бакалавриата, такое же право на еще одну отсрочку от призыва на военную службу в связи с продолжением обучения по программе магистратуры, как и у их сверстников, но только которым 18 лет исполнилось после окончания школы.

Сегодня действующее законодательство ограничивает число отсрочек от призыва на военную службу, которыми гражданин, реализуя право на получение образования каждого последующего вида и уровня, может последовательно воспользоваться.