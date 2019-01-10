Москва, 10 января, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Законопроект о двух отсрочках от призыва в армию Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

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Поправки позволят молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться также отсрочкой от призыва — для обучения в бакалавриате, а потом — в магистратуре. Нормы также предоставят гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.

Законопроект дает возможность получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе, эта инициатива, подготовленная депутатами Госдумы, уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы, сказал парламентским журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал на то, что «в настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы».

"Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — отметил Володин.

Молодые люди, достигшие 18 лет еще в школе и в связи с этим использовавшие первую отсрочку от армии, второй раз воспользоваться этим правом могут при поступлении в бакалавриат, но для продолжения обучения в магистратуре получить отсрочку уже не могут. Тем временем у их сверстников, закончивших школу еще 17-летними, такая возможность есть.

Инициатива направлена во исполнение постановления Конституционного суда (КС).