Киев, 10 января, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались жилые дома в трёх районах Киева, заявили в пресс-службе «Киевводоканала», сказано 10 января на сайте организации.

Михаил Сажин. Вид на Киев. 1840-е

Вода отсутствует на улицах Академика Заболотного, Владимира Сосюры, Ивана Сергиенко и Эспланадной.

Ремонтные бригады ликвидируют последствия аварии в течение суток, отметили в «Киевводоканале».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря без воды остались дома на шести улицах Киева.

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Эксперты отмечают, что более трети водопроводов Украины требуют срочной замены.

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