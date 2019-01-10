Москва, 10 января, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к Российской Федерации со стороны Японии, внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января. Проект закона предусматривает определение и перечень Курильских островов. Прописана принадлежность Курильских островов Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Так, Курильские острова — цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, состоящие из Большой Курильской гряды, включающие в себя острова: Шумшу, Атласова (Алаид), Парамушир, Анциферова, Маканруши, скалы Авось, острова Онекотан, Харимкотан, Чиринкотан, Экарма, Шиашкотан, скалы Ловушки, острова Райкоке, Матуа, Расшуа, скалы Среднева, острова Рыпонкича, Янкича, Кетой, Симушир, Чирпой, Брат Чирпоев, Уруп, Итуруп, Кунашир, и Малой Курильской гряды, включающей в себя острова Шикотан, Полонского, Осколки, Зелёный, Танфильева, Юрий, Демина, Анучина, Сигнальный, Лисьи острова, острова Сторожевой, Рифовый, Парус, Шишки, Свеча, Пещерная, входящие в состав Российской Федерации, являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области.

Прописана принадлежность Курильских островов России. Так, согласно документу, «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года».

Кроме того, парламентарий предлагает на уровне закона закрепить, что «правовые акты о Курильских островах, Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению».

Законопроект разработан в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий», в которых зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии».