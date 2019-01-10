Ярославль, 10 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Во время новогодних каникул в Ярославле крупных аварий на сетях холодного водоснабжения и водоотведения не зафиксировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Ярославльводоканале».

Yvk.ru «Ярославльводоканал»

В праздничные дни специалисты «Ярославльводоканала» работали в усиленном режиме. На основных объектах было организовано круглосуточное дежурство персонала. Для устранения повреждений на сетях ежедневно были задействованы 9 дополнительных бригад аварийно-восстановительных работ.

Несмотря на повышенные нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения, количество аварийных ситуаций в новогодние праздники не превысило среднестатистические показатели. Все дефекты на сетях были устранены в нормативные сроки», — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Как отмечают на предприятии, обращения в диспетчерскую службу в большинстве случаев касались возникновения засоров на сетях водоотведения. Так за 10 праздничных дней специалистами «Ярославльводоканала» ликвидировано более 90 засоров, вызванных попаданием посторонних предметов в трубопровод.

В целом работа подразделений прошла в штатном режиме. В праздничные дни сотрудники предприятия продолжили плановый ремонт сетей холодного водоснабжения. За это время было проложено более 100 метров трубопровода.