Калуга, 10 января, 2019, 11:18 — ИА Регнум. 31-летний генеральный директор ООО «Ультра» Подмосковья признан Боровским районным судом Калужской области виновным в даче взятки сотруднику полиции и осужден на один год в исправительной колонии общего режима, сообщила 10 января корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Боровского района Калужской области Виктория Козырева.

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Следствием установлено, что житель Московской области, глава ООО «Ультра», в сентябре 2018 года, находясь в автомобиле оперуполномоченного отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции, действовавшему в рамках «оперативного эксперимента», положил на переднее пассажирское сидение 150 тыс. рублей. Деньги, в качестве взятки предназначались за вынесение оперуполномоченным незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки без предоставления осужденным необходимых документов. В момент дачи взятки должностному лицу генеральный директор ООО «Ультра» был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

«В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступления согласно части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ», — сказала Виктория Козырева.

Отметим, что калужскими правоохранителями в 2017 году было выявлено 99 фактов взяточничества, в том числе 29 фактов получения взяток должностными лицами, 13 фактов дачи взяток, три факта посредничества во взяточничестве, а также 54 факта мелкого взяточничества до 10 тыс. рублей. Средний размер взятки составил почти 210 тысяч рублей.