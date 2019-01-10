Ярославль, 10 января, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Бывший руководитель ярославского управления Следственного комитета России Олег Липатов назначен советником губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Олег Липатов

Официально Липатов будет отвечать за вопросы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования, недропользования и охраны окружающей среды, животного мира и биологических ресурсов. Олег Липатов ушел на пенсию в октябре 2018 года.

Назначение на пост советника губернатора — обычная практика для высокопоставленных отставников в регионе. На аналогичные должности были назначены два бывших и.о. мэра Ярославля — Александр Нечаев и Алексей Малютин. Оба уволились по собственному желанию, когда должность потребовалась другому человеку.

В случае с Олегом Липатовым речь идет, вероятно, о почетном статусе и признании заслуг руководителя следственного управления, проработавшего на этом посту 11 лет.