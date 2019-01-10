Москва, 10 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Госдуме в скором времени может появиться клуб депутатов для неформального общения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, о возможности создания такого клуба заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Если возражений нет и есть запрос на создание клуба депутатов, причем клуба, в рамках которого было бы правильно не только общаться, но и обсуждать вопросы текущей повестки, знакомиться с новыми подходами в решении вопросов, приглашать интересных людей. Давайте мы проработаем это и создадим этот клуб», — предложил Володин.

Он отметил, что такие встречи могут быть весьма полезны для тех депутатов, которые не уезжают в регионы в выходные и занимается экспертной работой в Москве. Между тем спикер Госдумы предостерег депутатов от превращения неформального клуба в «посиделки в ресторанах».

«Такая возможность может быть в помощь депутату. Нам только важно, чтобы это были не посиделки, тем более в ресторанах, а чтобы это было содержательное общение», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Жириновский предложил создать депутатский клуб для общения депутатов в неформальной обстановке, чтобы «познакомиться ближе».