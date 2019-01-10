Москва, 10 января, 2019, 10:06 — ИА Регнум. «1+1. Голливудская история» (16+)

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Чернокожий Дэлл — отнюдь не образцовый член общества. За спиной тюряга, работы нет, да и привычки работать тоже. Чинуши с ножом к горлу требуют хотя бы попыток найти работу, отметок о пройденных собеседованиях. Охота за «галочками» однажды приводит Дэлла в фешенебельный район, в дом парализованного богача Филиппа, который безуспешно ищет новую личную обслугу. Непосредственное поведение и яркий темперамент Дэлла внезапно производят впечатление на впавшего в унылую мизантропию паралитика, и Дэлл получает место. Более непохожих людей, чем Дэлл и Филипп, трудно себе представить, но противоположности притягиваются. Постепенно между хозяином и прислугой возникает настоящая дружба, которая круто меняет жизнь обоих.

Ремейк знаменитой французской картины снял режиссер Нилл Бёргер.

«Крид 2» (16+)

Боксер Адонис Крид счастливо женат, но его главная страсть — бокс, ведь он потомственный боец. Он вынужден разрываться между жестоким, но таким притягательным рингом и семейным очагом. Но однажды в его спортивной карьере происходит нечто, неразрывно соединившее для него семейную жизнь и спорт. Ему предстоит бой с сыном боксера, убившего когда-то на ринге его отца. Адонису придется многое переосмыслить и пройти через череду сомнений. Наставник, знаменитый Рокки Бальбоа, поможет ему на этом нелегком пути.

Фильм режиссера Стивена Кейпла — младшего продолжает легенду о Рокки. Он является новым витком спортивной драмы, где все повторяется — даже противостояние тридцатилетней давности. В нем — уже на вторых ролях — вновь появляются Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен.

«Начни сначала» (16+)

Трудно начинать делать карьеру, когда тебе далеко не двадцать, а за спиной богатый жизненный опыт — но не престижные университетские аудитории. Без бумажки ты букашка… Но Майя, героиня офисной комедии Питера Сигала, не сдается и упорно ходит по собеседованиям. Однажды она помимо воли оказывается втянута в рискованную аферу, в результате которой получает блестящее место. Теперь ей придется приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы доказать, что она не самозванка и действительно этого достойна. Что победит — университетский лоск или природные способности, смекалка и вера в себя?

«Темное зеркало» (16+)

Не смотри в зеркало слишком долго, иначе оно однажды посмотрит в тебя. Старшеклассница Мария, героиня психологического триллера Асафа Бернштейна, — «серая мышка». Так в сердцах назвал ее собственный отец, и она понимает, что это правда. Родители ее не особо любят, одноклассники не уважают, а школьный плейбой, к которому ее тянет, откровенно над ней издевается. Все меняется в один момент, когда с Марией вдруг заговаривает собственное отражение. «Зазеркальная Мария» совсем другая — уверенная в себе до наглости и чувственная до бесстыдства. Она предлагает на время поменяться местами, и Мария опрометчиво соглашается. Теперь мир содрогнется, а невзрачная, но добрая девушка будет с бессильным ужасом наблюдать за этим с той стороны стекла… Что это — мистика или безумие?

«Черная полоса» (18+)

Когда пропадает ребенок — это всегда страшно. Впрочем, старую полицейскую ищейку таким заурядным делом не удивишь. Но очень скоро комиссар Франсуа Висконти понимает, что дельце — крепкий орешек. Постепенно под подозрением оказываются чуть ли не все, с кем сводит комиссара расследование, но оно все никак не сдвигается с мертвой точки, а шансов, что пропавший подросток жив, остается все меньше. Постепенно Висконти начинает чувствовать приступы самой настоящей паранойи…

Детективный триллер поставил французский режиссер Эрик Зонка.

«Химера» (18+)

Две авантюристки планируют «обнести» роскошный особняк, хозяйка которого славится тем, что знает толк в извращениях. Чтобы подобраться к заветному сейфу, они решаются принять участие в придуманной хозяйкой безумной игре, где они должны стать покорными чужой воле куклами. Девушки надеются выиграть, но героиням «ужастика» Митци Пейоне очень скоро придется понять, что на кону не деньги, а самый большой куш, который только можно себе представить, — рассудок и жизнь.

«Путь домой»

Фильм режиссера Чарльза Мартина Смита рассказывает о приключениях собаки Беллы, которая однажды случайно потерялась и оказалась за сотни километров от дома. Теперь ей придется проделать полный опасностей путь среди первозданной природы, чтобы вернуться туда, где ее любят и ждут.

«Тайна семьи монстров»

Ну что может случиться с самым обычным пацаном на самом обычном школьном маскараде, где все ребята наряжены монстрами, скелетами и зомби? С обычным — наверное, ничего особенного. А вот бедняга Лукас от долгожданного поцелуя хорошенькой одноклассницы превратился… в огромную оранжевую зверюгу! С трудом вернувшись в прежний облик, потрясенный парень узнает от отца, что является потомственным чудовищем. В поисках своих корней он отправляется на остров, населенный самым разнообразными монстрами, которые спокойно живут своей жизнью и никого не трогают. Но идиллия внезапно заканчивается…

Увлекательный и забавный мультфильм сняли индийские и мексиканские аниматоры.

«Снежные гонки»

Ребятам из горной деревушки, нарисованной канадскими аниматорами, не нужно долго думать, чем заняться зимой. Ими владеет одна страсть — санный спорт. Весь год они мастерят себе навороченные санки для скоростного спуска и разрабатывают заковыристые трассы, чтобы потом сойтись в азартном соревновании, где побеждают смекалка, умение и храбрость. Впрочем, так было до недавнего времени, пока среди ребят не завелась «паршивая овца». Смогут ли юные спортсмены разгадать грязную игру и вернуть себе радость честного состязания?