Москва, 10 января, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Во главе международной организации «Кимберлийский процесс», которая борется с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, в 2020 году встанет Россия. Об этом рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, член наблюдательного совета компании «Алроса».

Алмаз

Он отметил, что Россия с 2005 года не была председателем «Кимберлийского процесса», и заявила о намерении занять этот пост. В результате в 2019 году Россия будет вице-председателем организации, а в 2020 году — возглавит её.

Основные усилия Россия приложит для борьбы с проникновением на рынок большого количества синтетических алмазов, а также сосредоточится на создании равных условий для всех участников рынка, сообщил Моисеев РИА Новости.

Организация «Кимберлийский процесс» существует с 2000 года, её членами являются более 80 стран. Первая конференция прошла в городе Кимберли в ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Моисеева, каждый пятый бриллиант, продаваемый под видом природного, является синтетическим. С подменой камней сталкиваются даже известные бренды.