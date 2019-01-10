Казань, 10 января, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В 2019 году комиссия УФАС по Татарии рассмотрит дело, фигурантами которого выступают федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» и частная компания. Антимонопольное ведомство считает, что между сторонами в обход конкурентных процедур были заключены 26 контрактов, которые для этого раздробили по стоимости до 100 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ведомстве уточнили, что контракты были заключены «в короткий промежуток времени на идентичный предмет», а это, в свою очередь, является признаком нарушения статьи 16 закона «О защите конкуренции».

Контракты с ООО «Трасса» были заключены в период с августа по октябрь 2017 года и касались приёмочной диагностики в рамках ремонта и реконструкции дорог в направлениях М7, Ижевска, Оренбурга и Саранска. УФАС считает, что в случае проведения тендера работы могли быть исполнены по одном госконтракту и к исполнению можно было привлечь иных участников рынка.

Дело в отношении компании возбуждено по признакам нарушения, «выразившегося в достижении антиконкурентного соглашения», но дата слушаний пока не назначена.

ООО «Трасса» ведёт деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Данная компания создана в декабре 2005 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор и основной владелец — Елена Григорьева (доля — 70%). Вторым совладельцем выступает Андрей Григорьев. Последний также числится директором АО «Институт проектирования транспортных сооружений», созданного в июле 2002 года четырьмя физлицами — Борисом Тихомировым, Евгением Игнатенко, Тагиром Сагитовым и Ринатом Баевым, а также одним юрлицом — ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ».

Примечательно, что АО «Институт проектирования транспортных сооружений» является совладельцем некоего ООО «Транспроектсервис», созданного в 2010 году с участием ряда физлиц, в том числе Владимира Владимировича Швецова, чьи данные полностью совпадают с данными сына бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Татарии Владимира Швецова, который на сегодня проходит фигурантом уголовного дела. Владимира Швецова — младшего также пытаются обанкротить как физлицо.

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