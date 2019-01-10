Париж, 10 января, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Рейтинг движения «желтые жилеты» упал на 10 пунктов за один месяц, но остается высоким (60%), сообщает Le Figaro.

(сс) Dmitry Dzhus «Жёлтые жилеты»

Согласно опросу социологической службы Elabe, 31% респондентов заявили, что «поддерживают» движение «желтые жилеты», в то время как доля тех, у кого оно вызывает «симпатию», составляет 29%. Менее трети (31%) говорят, что они не одобряют манифестации, и 9% относятся к «желтым жилетам» равнодушно.

Сообщается также, что 51% жителей Франции считают, что мобилизация «желтых жилетов» должна продолжаться, в то время как 49% выступают за прекращение акций протеста.

Известно, что 78% респондентов осуждают насилие, которое имело место во время демонстраций, а 38% говорят, что «без этого бы не обошлось».

Согласно опросу, только 14% жителей Франции относят себя к движению «желтые жилеты», 48% говорят, что поддерживают их действия и требования, не будучи частью движения, и 38% не считают себя активистами движения «желтые жилеты».

Наконец, 41% респондентов говорят, что намерены «так или иначе участвовать» в «больших дебатах» по выходу из кризиса, связанного с масштабными акциями протеста «желтых жилетов» по всей Франции. 40% жителей Франции не планирует участвовать в дебатах, а 18% пока не определились.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года социологическая служба Elabe опубликовала данные опроса, согласно которому 70% жителей Франции одобряют движение «желтые жилеты», а больше половины респондентов выступили за продолжение мобилизации.

Подробности: 70% жителей Франции поддерживают движение «желтых жилетов» — опрос