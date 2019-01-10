Вашингтон, 10 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Один из ведущих советников бывшего претендента на пост главы Белого дома от Демократической партии Берни Сандерса Роберт Бекер был обвинен своей бывшей подчиненной в сексуальных домогательствах, которые имели место в июле 2016 года в одном из ресторанов города Сентер Сити в Филадельфии, сообщает американское издание Politico.

U.S. Army Домогательства

По словам потерпевшей, находясь в баре, Бекер завел с ней разговор о том, что он всегда мечтал о половых отношениях с ней. Слова 20-летней женщины, которая принимала участие в предвыборной кампании Сандерса вместе с Бекером в штате Айова, подтвердили еще трое свидетелей, которые «либо видели, что произошло, либо им сказали об этом сразу после произошедшего». Через какое-то время после этого разговора Бекер подошел к женщине и резко схватил ее за руки, затем он поднес свои руки ее голове и насильно поцеловал ее, «засунув свой язык ей в рот».

Пострадавшая не стала на тот момент официально заявлять о случившемся, поскольку для Сандерса тогда президентская кампания была закончена. Тем не менее Бекер, который не получает финансирование от Сандерса, стал обзванивать потенциальных членов предвыборной кампании с предложением вступить в команду для подготовки к 2020 году. Среди тех, с кем связался Бекер, была и женщина, пострадавшая от распущенности Бекера.

Именно после этого она и сообщила другим высокопоставленным советникам Сандерса о произошедшем. Несмотря на это, Бекер продолжил строить планы на 2020 год и привлек к себе внимание поездкой в Южную Каролину для набора членов команды для Сандерса.

«Кандидаты, которые позволяют людям вроде Роберта Бекера возглавлять свои организации, не должны занимать самый высокий пост в нашем правительстве», — подчеркнула женщина, пожелавшая остаться неназванной из-за опасения мести со стороны сторонников Сандерса и Бекера.

Со своей стороны Бекер заявил, что он «категорически отвергает эти обвинения в недолжном и непрофессиональном поведении». Предполагаемый инцидент, подчеркнул он, идет «вразрез с тем, как я помню тот вечер, когда было много объятий, поцелуев и слез, а также разговоров о том, что будет дальше».

В комитете «Друзей Берни Сандерса» отметили, что «Роберт Бекер не примет участие в будущих кампаниях» из-за его «постыдного и фундаментально неприемлемого поведения».

Напомним, о своем поражении на праймериз Сандерс заявил в июле 2016 года. Несмотря на критику своего основного соперника со стороны Демократической партии США Хиллари Клинтон, губернатор штата Вермонт призвал поддержать бывшую первую леди. Впоследствии благодаря сливам сайта WikiLeaks достоянием общественности стала переписка членов Национального комитета Демократической партии, которые обсуждали, как не дать Сандерсу стать основным кандидатом-демократом на пост президента страны и одновременно помочь Клинтон.