Оренбург, 10 января, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Оренбургская область пережила 9 января чрезвычайный день: утро началось с железнодорожной аварии, а завершился первый рабочий день нового года крупным пожаром на заводе.

56.mchs.gov.ru Авария на железной дороге

Сход вагонов

На территории Абдулинского городского округа 9 января в 08:45 местного времени (06:45 мск) с железнодорожного пути сошёл грузовой состав. Обошлось без человеческих жертв. Пострадал сам поезд и железнодорожное полотно.

Из-за ЧП на место аварии выезжали глава ГУ МЧС по региону и губернатор. Первоначально говорилось о сходе 18 вагонов, груженных рудой, затем следствие уточнило, что с пути сошли 17 вагонов с цементным шлаком, концентратом цинка и алкогольной продукцией.

После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

56.mchs.gov.ru Авария на железной дороге

Авария повлекла задержку движения поездов. Движение в обоих направлениях возобновили лишь ночью 10 января. Пришлось восстанавливать примерно 150 метров железнодорожного пути в обоих направлениях.

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Завод в огне

В Новосергиевском районе из-за крупного пожара вводился режим ЧС. Горел завод промышленного цинкования в селе Покровка. На локализацию открытого горения потребовалось около четырёх часов. За это время площадь пожара достигла 7 тысяч квадратных метров. Очаг возгорания находился в цехе горячего цинкования. Пожар ликвидирован спустя пять часов.

Стоит отметить, когда пламя охватило огромную площадь, в региональном МЧС заявили, что справятся собственными силами. В локализации возгорания и тушении открытого огня принимали участие более 130 человек, 45 единиц техники и пожарный поезд, прибывший со станции Оренбург. На месте пожара было создано пять боевых участков для тушения цеха.

В этом случае на место происшествия также выезжал губернатор Юрий Берг. Он провёл оперативное совещание. Глава региона поставил службам первоочередные задачи, обратив особое внимание на обеспечение безопасности людей. Работа группировки сил МЧС и РСЧС и метеорологическая обстановка позволили избежать эвакуации жителей сел Покровка и Платовка, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Для замеров уровня ПДК вредных веществ работает лаборатория Роспотребнадзора. Превышения ПДК не зафиксировано.

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Затянувшийся простой

В центре внимания 9 января вновь оказался машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», расположенный в Орске. Из-за кризиса на предприятии в очередной раз объявлен простой до 21 января. По данным информресурсов, на 22 января запланирована встреча трудового коллектива и руководства предприятия.

Напомним, что концерн находился в официальном простое с 12 сентября по 4 декабря 2018 года. В пресс-службе областного правительства отмечали, что региональная власть держит ситуацию на контроле. Велись переговоры с федеральной властью по поводу оформления документов, которые касаются выгодного зарубежного контракта. Достигнута договорённость с энергетиками. В декабре на предприятии возобновили теплоподачу. Однако полноценного возобновления производства не случилось. Не все работники тогда приступили к работе. Часть трудового коллектива написала заявления о вынужденном отпуске. Похоже, что этот отпуск плавно перетёк снова в формат простоя по вине работодателя.

Добавим, 21 декабря в Орске прошёл митинг работников предприятия. На улицу в морозный день вышли примерно 400 человек.

В настоящее время на машиностроительном концерне введена процедура внешнего наблюдения, в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве. Истцом выступает компания «ИнтерфинТЭК». Именно этой организации свои права на долг в размере более 125 млн рублей передал «Энергосбыт Плюс».

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