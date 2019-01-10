Москва, 10 января, 2019, 07:10 — ИА Регнум. На бирже ICE 9 января нефть резко подорожала. Цена барреля марки Brent к вечеру взлетела на 4,53%, до $61,35. И это произошло, невзирая на ряд достаточно тревожных новостей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, согласно обнародованной работающим без зарплаты по причине «шатдауна» минэнерго США, снизились на 1,68 млн баррелей, хотя рынок ждал сокращения более чем на 2 млн баррелей. Всемирный банк тем временем понизил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2019 году и спрогнозировал понижение среднегодовой цены нефти в текущем году по сравнению с 2018 годом.

С «медвежьими» прогнозами по цене нефти выступил также глобальный инвестбанк Morgan Stanley. По-видимому, прогнозы невысокой рентабельности производителей сланцевой нефти по итогам 2018 года имеют для рынка большее значение.

Цена нефти пробила вверх психологически значимый уровень $60 за баррель. Если ей удастся закрепиться выше уровня $61 за баррель, то можно будет говорить о развороте тренда наверх. Однако многое будет зависеть от статистики и новостей из ОПЕК. Сегодня, 10 января, цены на нефть марки Brent будут торговаться в коридоре $59−61,50.

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