Москва, 10 января, 2019, 07:05 — ИА Регнум. На торгах Московской биржи 9 января рубль вел себя довольно неоднозначно. С утра он дешевел по отношению к доллару и, наоборот, укреплялся по отношению к евро, несмотря на то, что в первые дни января показывал неплохую тенденцию к укреплению, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. Но к вечеру ситуация изменилась на прямо противоположную. К закрытию в среду рубль вырос к доллару на 0,16% до 66,73 руб., а к евро — упал на 0,49% до 77,04 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Неоднозначная динамика рубля могла быть связана с выходом еще более неоднозначного прогноза Всемирного банка о том, что в текущем году рост мировой экономики замедлится. Всемирный банк ожидает, что в 2019 году темпы роста мировой экономики составят только 2,9% вместо прогнозируемых ранее 3%.

А причинами этого, как пишут в обзоре эксперты Всемирного банка, станет замедление темпов роста в ряде быстроразвивающихся стран, в том числе в России, Китае, Бразилии, Мексике, Аргентине, Турции и еще ряде стран. Это может произойти из-за торговых войн, снижения мирового спроса на ряд энергоресурсов и политической неопределенности.

Тем не менее цена на нефть марки Brent 9 января сильно выросла, на 4,53% до $61,35 за баррель, однако на рубль это событие не оказало сильного влияния. Курс евро к доллару вырос на 0,94%. Исходя из позитивной динамики цены на нефть, прогноз по курсу доллара на сегодня, 10 января, находится на уровне в 66−67 руб., а по курсу евро — на уровне в 77−78 руб.

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