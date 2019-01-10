Москва, 10 января, 2019, 07:00 — ИА Регнум. Ручное управление топливным рынком, на которое российское правительство перешло после взлетевших цен на бензин, продолжается. И вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко согласен с мнением антимонопольщиков, заявивших, что цены на бензин в регионах России с начала года не повышались более чем на 1,7%. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина, известившего ТАСС, что нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации рынка топлива, достигнутые с правительством осенью 2018 года, он, в частности, отметил:

Бензин

«Чтокасаетсятоплива, показаметноподорожалозимнее дизельное топливо. Не исключено, что до конца марта цены поднимутся ещё на 70 копеек. Но оченьважно,сколькобудетстоитьнефть нарынке, еслитакжебудетрасти, товведутдемпфер, такчтовпервомполугодиивсёдолжнобытьстабильно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года, вопреки заверениям чиновников, цены на бензин и дизельное топливо выросли практически во всех регионах и у всех операторов. Но в ФАС поясняли, что цены повышали в основном крупные вертикально интегрированные компании, и эти меры объяснялись увеличением НДС.