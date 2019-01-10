Кемерово, 10 января, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Появление в Кемеровской области культурно-образовательного комплекса — важное событие для кузбассовцев, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Депутат Госдумы Антон Горелкин

«Кузбасс всю свою историю был промышленным регионом. На первом месте были уголь и сталь, а культуре доставалось гораздо меньше внимания и, что важнее, средств. Впервые подход радикально изменился, в Кузбассе будет создан целый комплекс культурных центров, о которых тут прежде и мечтать не могли. Я считаю, что это изменит кузбассовцев. В первую очередь молодежь. У них будет меньше ощущения, что они живут на культурной окраине, и что кроме металла и угля Родина от них ничего не хочет. Это откроет перспективы для творческих людей, которые сейчас, увы, уезжают из региона в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск», — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, на сегодняшний день культурной столицей Сибири, «центром притяжения людей, денег, знаний», является Новосибирск», но «нужны и другие центры».

«Как патриот своего региона я считаю, что выбор Кузбасса для создания культурного кластера идеален», — резюмировал Антон Горелкин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Кемерове, а также в Калининграде, Владивостоке и Севастополе появятся культурно-образовательные центры. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, президент РФ Владимир Путин уже ознакомился с программой развития культурного кластера Кузбасса. В неё вошли кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке, а также 35 домов культуры в разных городах региона.

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Напомним, 8 января в Калининграде под председательством Владимира Путина состоялось совещание по вопросу создания в России культурно-образовательных комплексов.

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