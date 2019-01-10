Русскую культуру стирают из сознания: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Арктика — приоритет Северного флота ВМС России;
- Суд Украины одобрил декоммунизацию в Запорожье;
- Отсрочки от армии обсудят в Госдуме;
- В России могут узаконить поиск пропавших детей с помощью геолокации;
- ЦБ снизил до исторического минимума долю доллара в резервах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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