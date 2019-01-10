Япония получила замечание от РФ, Молдавия – отказ от Румынии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Молдавия хочет в ЕС через Румынию;
- Посла Японии вызвали в МИД России по Курильским островам;
- Комитет Госдумы поддержал наказание за оскорбление властей;
- Госдума определится по участию в ПАСЕ;
- Когда в России будут длинные выходные.
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