Казань, 10 января, 2019, 04:33 — ИА Регнум. В список 197 маршрутов, субсидируемых Росавиацией в 2019 году в рамках постановления правительства РФ №1242, попали 58 направлений из городов и в города Приволжского федерального округа. Наибольшее число субсидируемых рейсов пришлось на Казань — в перечне 18 направлений, где столица Татарии выступает или пунктом отбытия, или пунктом прибытия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ ведомства.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

В список попали пять маршрутов компании «ЮВТ Аэро» с вылетом по два раза в неделю из Бугульмы в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Усинск. В приказе уточняется, что они являются софинансируемыми республикой в размере 50%. Период полётов — со 2 января по 31 декабря 2019 года.

Также будут субсидироваться 15 маршрутов этой же авиакомпании из Казани, следующие дважды в неделю в Барнаул (Татария и Алтайский край их софинансируют по 30,5%), Волгоград (61% субсидии выделяет Волгоградская область), Горно-Алтайск, Калининград (50% субсидии выделяет республика), Махачкалу (по 30,5% выделяют оба региона), в Нижневартовск (50% субсидии от Татарии), Нижний Новгород (по 30,5% выделяют оба региона), Новый Уренгой (50% выделяет Татария), Омск (по 30,5% выделят оба региона), Сургут (50% софинансирования от Татарии), Томск, Усинск и Челябинск (по 30,5% выделят оба региона). Также поддержку получили маршруты «ЮВТ Аэро» из Казани в Пермь (вылет пять раз в неделю), на которые помощь выделят оба региона по 30,5%, и маршрут Казань — Самара (трижды в неделю) — по 30,5% выделят Татария и Самарская область. Также по 30,5% предоставят Татария и Оренбургская область на субсидирование маршрута Казань — Оренбург, следующего трижды в неделю, рейс выполняет авиакомпания «Аэропорт Оренбург».

Поддержку получит рейсы авиакомпании «Руслайн» из Казани в Липецк (61% софинансирования от Липецкой области) и Киров — Нарьян-Мар. Оба выполняются дважды в неделю. Субсидируемым в 2019 году будет маршрут авиакомпании «ЮВТ Аэро» Калининград — Нижний Новгород, выполняемый дважды в неделю. На 60,1% Мордовией будет софинансироваться маршрут авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга в Саранск, следующий два раза в неделю. В список также попали: рейс компании «Руслайн» маршрутом Минеральные Воды — Саранск (дважды в неделю, софинансирование от Мордовии в размере 60,1%), рейс «Азимута» следованием Нижнекамск — Ростов-на-Дону (софинансирование Татарии составит 61%), компании «Руслайн» Нижний Новгород — Калуга (61% выделит Калужская область, выполняется раз в неделю) и рейс Нижний Новгород — Краснодар авиакомпании «Азимут» (61% поддержки выделит Нижегородская область).

Поддержку получат два рейса авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в Пермь (регионы выделят более 60%) и два рейса в Уфу (софинансирование Новосибирской области составит 61%).

Рейсы компании «ЮВТ Аэро» следованием из Перми в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Самару (софинансируемый Пермским краем и Самарской областью по 30,5%) также попали в перечень, как рейс компании «Азимут» Пермь — Нижний Новгород (софинансируемый Пермским краем и Нижегородской областью по 30,5%), и рейс ПАО «ЮТэйр» Пермь — Сургут.

В перечень Росавиации попали ряд маршрутов авиакомпании «Азимут», софинансируемых Ростовской областью на 61%, с вылетом из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород, Казань и Самару, рейс компании «Аэропорт Оренбург» из Самары в Оренбург (софинансируемый Самарской и Оренбургской областями по 30,5%), рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из Самары в Челябинск, софинансируемый обеими областями по 30,5%, и два рейса из Самары, выполняемые ПАО ЮТэйр — в Нижневартовск (софинансируемый ХМАО-Югра в размере 61%) и Сургут.

Получили поддержку ряд рейсов авиакомпании «Руслайн»: из Санкт-Петербурга в Ульяновск, софинансируемый Санкт-Петербургом и Ульяновской областью по 30,5%, из Сочи в Саранск — дважды в неделю (софинансирование Мордовии — 60,1%).

Также в списке ряд рейсов из Уфы: в Краснодар (софинансируемый на 61% Башкирией, выполняет трижды в неделю авиакомпания «Азимут»), в Нарьян-Мар («Руслайн», трижды в неделю), в Нижневартовск (ПАО ЮТэйр, пять раз в неделю), в Оренбург (софинансируемый обоими регионами по 30,5%, выполняет компания «Аэропорт Оренбург» три раза в неделю), в Ростов-на-Дону (выполняет авиакомпания «Азимут» трижды в неделю, софинансируется Башкирией на 61%) и два рейса ПАО ЮТэйр — в Самару (софинансируемый обоими регионами по 30,5%, выполняется семь раз в неделю) и Ханты-Мансийск (три раза в неделю).

Отметим, что в зависимости от маршрута субсидируемый период в приказе оговаривается отдельно, и не на всех маршрутах он начал действовать с января.