Нижний Новгород, 10 января, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Второй по размеру активов российский банк ВТБ стал владельцем 81,108% в уставном капитале нижегородского Саровбизнесбанка. Об этом свидетельствуют данные списка акционеров ПАО «Саровбизнесбанк».

Vtb.ru

По данным кредитной организации, еще 14,104% принадлежит компании «Беленфилд Инвестментс Лимитед». Доля владения активами акционеров-миноритариев составляет 4,788%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о планируемой сделке стало известно в октябре 2018 года. В конце года наблюдательный совет ВТБ одобрил сделку по покупке Саровбизнесбанка.

Областные власти отнеслись к данной покупке весьма благосклонно, так как ВТБ и «Саровбизнесбанк» «давно и успешно работают в Нижегородской области, зарекомендовали себя как надежные партнёры при реализации важнейших для регионов проектов». Интеграция банков после закрытия сделки завершится в 2020 году.

По данным портала Банки.ру, ПАО «Банк ВТБ» по состоянию на 1 ноября 2018 года занимало вторую позицию по объему нетто-активов и по размеру совокупного кредитного портфеля.

По состоянию на 20 сентября 2018 года РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% — катарский инвестиционный фонд Qatar Investment Authority. 20,44% принадлежит акционерам-миноритариям.

Саровбизнесбанк по объему нетто-активов занимает 110 место в банковской системе РФ.