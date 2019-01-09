Запорожье, Украина, 10 января, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Действия областной администрации Запорожья по переименованию объектов топонимики в рамках декоммунизации являются законными по решению Верховного суда Украины, сообщает 9 января «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Согласно сообщению, местный активист Андрей Иванов подал в суд на действия Запорожской обладминистрации, которая декоммунизировала восемь объектов в области. Под декоммунизацию попали улица Панфиловцев, улица полководца Красной Армии Петра Гудыменко, улица советского генерала Николая Ватутина и другие объекты.

Напомним, закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году по предложению главного пропагандиста бандеровской идеологии в стране, главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Таким образом киевский режим пытается стереть из сознания народа память об СССР и русской культуре, заменив ее суррогатным украинством и фашистской идеологией Степана Бандеры.