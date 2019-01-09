Саратов, 9 января, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Мэр Саратова Михаил Исаев 9 января добирался на работу общественным транспортом и опоздал на запланированный брифинг, в ходе которого обсуждались вопросы уборки снега. Время градоначальника в пути составило 2 часа 15 минут.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

«Сегодня я прибыл на работу на автобусе №6…Хочу немного рассказать о своем маршруте. Автобус был средней наполненности: примерно 50−60 человек. Движение, в принципе, было с небольшой скоростью, но без остановок», — цитирует мэра издание «Свободные новости».

Глава города уточнил, что в ходе движения автобус на час застрял в пробке у администрации Заводского района.

«Выехали мы примерно в 7.15 утра и добрались до Крытого рынка в 9.30. По ходу движения я сделал своим подчиненным ряд замечаний», — добавил Исаев.

В очередной раз мэр города обратился к жителям, призывая не парковать автомобиля на проезжей части, поскольку это мешает проводить уборку снега.

Подчиненным Исаев поручил пересесть на общественный транспорт и заверил, что сам продолжит ездить на работу на автобусе. Эта мера поможет оценить качество работы общественного транспорта Саратова в часы пик, сообщает РИА Новости.

«Глава города порекомендовал, мягко говоря, настоятельно, всем своим заместителям, главам районных администраций и руководителям структурных подразделений утром и вечером ездить на работу на общественном транспорте, чтобы в часы пик понять все социальное напряжение горожан, быть рядом с ними в этот момент», — пояснила глава пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.

По информации главного метеоролога Саратовской области Михаила Болтухина, в областном центре с начала зимы выпала трехмесячная норма осадков, сообщили ИА REGNUM в администрации Саратова.

При нынешнем состоянии спецтехники оперативно устранить последствия снегопада невозможно. Исаев отметил, что для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и пешеходных зон потребуется 2−3 недели.

Причем в течение прошлого зимнего сезона с улиц города было вывезено 240 тыс. кубометров снега, к настоящему моменту уже вывезено 200 тыс. кубометров снега.