Москва, 9 января, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Работа официального интернет-сайта посольства США в России ограничена из-за приостановки работы американского правительства. Об этом сообщается на портале дипучреждения.

Glenn Carstens-Peters Интернет

«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», — говорится в сообщении.

Напомним, федеральное правительство США в конце декабря приостановило работу по причине отсутствия финансирования. Президент США Дональд Трамп отказался утверждать бюджет на следующий финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии согласовать расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой.