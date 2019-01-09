Санкт-Петербург, 9 января, 2019, 22:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге накануне 75-летия со дня полного освобождения города от фашистской блокады запустили акцию «Ленточка ленинградской победы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Старт акции «Ленточка Ленинградской победы»

Дарья Драй ИА REGNUM Старт акции «Ленточка Ленинградской победы»

Ленты первыми получили дети блокады, участвовавшие в церемонии на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова — он выпекал хлеб в дни войны, несмотря на обстрелы и бомбежки. Предполагалось, что там должны были встретиться ветераны, работавшие на предприятии в блокадные годы, но в итоге таковых уже не оказалось — с журналистами и чиновниками встретились блокадники, которые пережили трагические дни, будучи детьми.

«Очень страшно было. Я всем рассказываю, что у меня война — это крысы, которые бегали по квартире и нас чудом не съели и не покусали с сестрой. Потому что младшая сестра все время просила есть, она плакала, а я ей рассказывала сказки, видимо движение и голос отпугивали и мы остались таким образом живы», — рассказала Людмила Корякина, которой на момент начала войны было пять лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадница Людимила Корякина

Дарья Драй ИА REGNUM Медали блокадника

Она вспомнила, что вместе с сестрой пошла в детский сад в 1943 году, где их оберегали воспитатели, которых она всегда теперь вспоминает с таким теплом и уважением, что «всем медали бы дала».

«Первые 125 грамм хлеба были самые значимые в моей жизни, потому что это было самое страшное время блокады — 1941−1942 годы. А мама отдавала нам свой хлеб. Она разрежет на маленькие кусочки, а сама уходит. Будучи взрослой уже, я ее спросила, почему она уходила. Она ответила, что могла отобрать, потому что голод — это страшно», — говорит блокадница.

Дарья Драй ИА REGNUM Экскурсия для блокадников по комбинату хлебопродуктов имени С.И. Кирова

Дарья Драй ИА REGNUM Экскурсия для блокадников по комбинату хлебопродуктов имени С.И. Кирова

Дарья Драй ИА REGNUM Работа комбината хлебопродуктов имени С.И. Кирова

Дарья Драй ИА REGNUM Работа комбината хлебопродуктов имени С.И. Кирова

Дарья Драй ИА REGNUM Работа комбината хлебопродуктов имени С.И. Кирова

С предстоящей памятной датой блокадников во время чаепития поздравил глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Серезлеев

Волонтеры раздали светло-зеленые ленты, которые впервые появились на боевой медали «За оборону Ленинграда», всем участникам мероприятия. Всего в Петербурге подготовили почти 1,5 млн ленточек, с 9 января их можно получить в отделениях «Почты России», Сбербанка, в МФЦ и центрах приема платежей «Петроэлектросбыт».

Кроме того, с 18 по 27 января с 17:00 до 18:00 волонтеры будут раздавать ленточки у станций метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер раздает ленточку Ленинградской победы

Каждому блокаднику также вручили памятный знак «В честь 75-летия полного освобождение Ленинграда от фашисткой блокады».

Дарья Драй ИА REGNUM Памятный знак

Затем в Книжной лавке писателей на Невском проспекте, которая тоже не закрывалась в годы блокады, представил свою книгу «Памяти павших» прозаик, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Белинский, который родился 20 октября 1926 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Писатель Анатолий Белинский

В рядах Советской Армии он служил с февраля 1944 по январь 1956 года. После службы работал токарем на заводе, окончил Литературный институт имени А.М. Горького, несколько лет был экскурсоводом в Екатерининском дворце-музее, позднее был избран секретарем партбюро Ленинградской писательской организации.

«Памяти павших» посвящена погибшим на войне или во время блокады ленинградским писателям. Ее выпустили в количестве всего 100 экземпляров и раздал ее крупным библиотекам города.

Дарья Драй ИА REGNUM Книга «Памяти павших»

Дарья Драй ИА REGNUM Книга «Памяти павших»

Сергей Серезлеев заявил, что комитет по печати и взаимодействию со СМИ возьмется за переиздание книги в количестве 1000 экземпляров и распространит их в библиотеки города.