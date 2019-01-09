Киев, 9 января, 2019, 22:32 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» создаст в своей структуре дивизион, отвечающий за возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 9 января УНИАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, «Нафтогаз» создаст в своей структуре различные дивизионы: нефти, газа, подземных хранилищ и транспортировки газа. Чтобы поддержать украинскую «зеленую» энергетику, «Нафтогаз» также займется ВИЭ. При этом дивизион энергоэффективности будет либо отдельным, либо в составе дивизиона газа.

Напомним, «зеленая» энергетика на Украине занимает 1% от общего производства электроэнергии. Но поскольку это очень популярная тема в ЕС, Киев активно пропагандирует ВИЭ в СМИ. При этом серьезные источники энергии, вроде шахт или АЭС, не получают должного финансирования и работают на износ.