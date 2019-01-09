Челябинск, 9 января, 2019, 22:10 — ИА Регнум. В Челябинской области будут проверены все дома с газовым оборудованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

stevepb Бытовой газ

Поручение проверить внутриквартирное газовое оборудование дал на аппаратном совещании глава региона Борис Дубровский. Проверки должны коснуться всех городов и районов области. Выявленные нарушения глава региона призвал оперативно устранить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в центре Магнитогорска обрушился один из подъездов девятиэтажного дома. Этому предшествовал взрыв. Погибли 39 человек, среди которых оказалось шестеро детей. Трое детей — из Таджикистана. Вместе с ними погибла их мать. Её супруг и отец детей был госпитализирован.

Утром 31 декабря СКР объявил о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. В качестве основной версии причин трагедии был назван взрыв бытового газа. На этой же версии настаивают и представители ФСБ.