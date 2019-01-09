Вашингтон, 9 января, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Американский журнал The National Interest посвятил статью российскому танку Т-90С. По мнению издания, благодаря своим качествам, к которым отнесена огневая мощь, управляемость, долговечность и невысокая цена, данный танк является бестселлером российского экспорта вооружений.

Минобороны России Танк Т-90С ВС России

Т-90 был представлен российским военным «Уралвагонзаводом» еще в 1992 году. Он сочетал лучшие черты своих предшественников Т-72 и Т-80, при этом он получился вдвое дешевле, чем его американский конкурент основной боевой танк М1 «Абрамс». ВС РФ получили большое количество этих боевых машин.

С 2011 года в российскую армию танк не поставляется. Однако его экспортный вариант пользуется большим спросом на внешних рынках. Речь идет о модели Т-90С и о командирской версии Т-90СК, которая дополнительно оснащена радионавигационными системами. Т-90С, как и базовая версия Т-90, имеет 125-мм гладкоствольную пушку 2A46M и двигатель в 840 лошадиных сил.

Кроме того, на экспорт идет более дорогая модель под маркой Т-90МС. Она предлагается дополнительно, а не как замена Т-90С. Что, по мнению The National Interest, тоже является удачной маркетинговой стратегией.

В числе покупателей российского танка издание называет Индию, Алжир, Ливию, Туркменистан, Азербайджан, Вьетнам, Ирак. Как вероятных покупателей указывает Венесуэлу и Перу.

Издание считает, что российский экспортный вариант Т-90 по-прежнему сохраняет свою актуальность для поставки в страны второго и третьего мира для применения в конфликтах средней интенсивности.

Основным преимуществом Т-90С американское издание называет его высокую функциональность в сочетании с невысокой ценой. Ранее издание отмечало, что эти танки зарекомендовали себя в конфликтах на Ближнем Востоке гораздо лучше, чем танки производства США и Германии.

По мнению российских экспертов, танки Т-90С отлично показали себя и в ходе военного конфликта на территории Сирии.

Следует заметить, что отличительной чертой советских и российских танков является наличие автомата заряжания пушки, что позволяет вести на поле боя более плотный интенсивный огонь. Это уменьшает размер башни танка (площадь поражения), т.к. экипаж сокращается с четырех человек до трех.