Москва, 9 января, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии, сообщает 9 января пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Обсуждалось политическое урегулирование в Сирии, в том числе формирование Конституционного комитета.

Пресс-служба уточняет, что обсуждались мероприятия, намеченные в рамках договоренностей октябрьского саммита в Стамбуле, в котором участвовали Турция, Германия, Россия и Франция.

Отмечено, что Владимир Путин и Ангела Меркель выразили желание наращивать содействие политическому процессу урегулирования ситуации в Сирии во взаимодействии с ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.