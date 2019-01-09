Киев, 9 января, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Украина откажет в регистрации на выборах президента страны наблюдателям из России. Об этом 9 января сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

По словам главы МИД Украины, несколько дней назад он направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить миссию наблюдателей на президентские выборы на Украине.

«Среди других вполне стандартных вещей, отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», — написал Климкин.

Напомним, 31 декабря стало известно о том, что ЦИК Украины ликвидировал все пять иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в России. Позднее Павел Климкин объяснил данный шаг Киева необходимостью обеспечения безопасности украинских граждан.

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