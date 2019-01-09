Москва, 9 января, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты, вводящие наказание за оскорбление органов государственной власти и фейковые новости, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Согласно поправкам, выказанное в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом.

Кроме того, предлагается запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий». Штраф составит до 1 млн рублей.

В комитете Госдумы по безопасности указали на то, что инициатива может быть воспринята неоднозначно. Например, сам порядок определения круга сведений, которые должны удаляться, требует дополнительного обсуждения. Также могут возникать вопросы к тому, как определен сам круг такой информации, указали в ходе дискуссии.

Отметим, что профильным комитетом по законопроектам является комитет по информполитике, его позиция относительно инициатив станет определяющей. Инициативы комитет намерен обсудить в январе, сообщил ранее глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Читайте также: Госдуме предложили ввести штрафы за неуважительную критику властей

И также: Госдуме предложили ввести блокировку сайтов с критикой властей