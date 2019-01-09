Москва, 9 января, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Российские и китайские ученые в 2019 году начнут обсуждение программы совместных глубоководных исследований, заявил 9 января журналистам глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

12019 Исследование морских глубин

Такое сообщение Александр Сергеев сделал после рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, обсуждение совместной программы глубоководных исследований начнется через два-три месяца. Первое рабочее совещание пройдет в Китае.

Одним из направлений исследований станет изучение глубоководных ресурсов.

«Будут планироваться совместные проекты, в том числе и с совместными экспедициями», — сказал Александр Сергеев.

Кроме того, Сергеев сообщил о совместных проектах России и Китая в термоядерной сфере и в создании сверхмощного лазера.

Читайте также: Росатом сдал в эксплуатацию четвертый энергоблок АЭС «Тяньвань»