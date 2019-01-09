Вашингтон, 9 января, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Пентагон подготовил доклад о неготовности существующей системы военной логистики США к войне против России и Китая, сообщает 9 января издание The Washington Free Beacon.

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По утверждению издания, система снабжения и переброски войск, вооружения и ресурсов устарела и нуждается в серьезной модернизации для пригодности к использованию в военном конфликте с Россией или Китаем.

Кроме того, в докладе приводится мнение, что правительство США не демонстрирует готовности решать эту проблему, хотя уже сейчас торговые и военные маршруты не защищены от военных нападений и кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в США опубликовали документ, в котором потенциальными очагами Третьей мировой войны были названы Корейский полуостров, Украина, Персидский залив и Южно-Китайское море.