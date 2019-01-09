Кострома, 9 января, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Костромская область получила 36 новых карет скорой помощи и четыре мобильных фельдшерско-акушерских пункта, сообщает ГТРК «Кострома». Медицинский автотранспорт куплен на средства федерального бюджета.

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Большую часть карет скорой помощи обещают направить в медицинские учреждения районов, чтобы заменить машины, которые прослужили более пяти лет.

Новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты направят в больницы Вохмы, Мантурова, Шарьи и Галича. Они оборудованы компьютером с доступом в интернет, аппаратом ЭКГ, спирографом, дефибриллятором, гинекологическим креслом, автономным отоплением и кондиционером.

ИА REGNUM напоминает, что за последние два года в Костромскую область поступило 47 автомобилей скорой помощи. В прошлом году местные власти обещали купить еще 15 автомобилей скорой помощи класса «В». Приобретение новых машин финансируется федеральным бюджетом.