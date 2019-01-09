Москва, 10 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о поиске пропавших детей при помощи данных геолокации их гаджетов, сообщает ИА REGNUM.

Поправками предусматривается возможность оперативного поиска без вести пропавших несовершеннолетних путем определения их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных при соблюдении ряда условий.

Прежде всего, потребуется письменное согласие одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего, также розыск будет проходить на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, прописывается обязательное уведомление суда (судьи) в течение 24 часов и последующее получение судебного решения в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Если решение суда получено не будет, а также в случае отрицательного решения «орган, осуществляющий оперативно-розыскное мероприятие, обязан прекратить его проведение».

Отметим, что законопроект планировалось обсудить еще в 2018 году, документ несколько раз был включен в повестку заседания Госдумы, однако парламентарии так его и не обсудили в ходе осенней сессии — не хватало времени.