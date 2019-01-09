Москва, 9 января, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $61 за баррель, свидетельствуют данные торгов 9 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте в ходе торгов выросла на 4,31% и достигла $61,25 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась выше отметки в $61 за баррель 17 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе сегодняшних торгов подорожали на 5,04% — до $52,29 за баррель.