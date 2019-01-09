Киев, 9 января, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Украинская компания «Укроборонпром» и польская компания WB Electronics договорились в будущем создать новую совместную систему ПВО — ЗРК средней дальности. Об этом сегодня, 9 января, сообщают украинские СМИ.

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Стоит отметить, что «Укроборонпром» уже несколько последних лет анонсирует совместные разработки с польским ВПК, в частности, разработки зенитно-ракетных комплексов. Однако дальше анонсов дело до сих пор не сдвинулось.

Вот и сейчас анонсируется некое сотрудничество в будущем по созданию совместного украино-польского зенитно-ракетного комплекса на основе ракеты Р-27.

Речь идёт о старой советской управляемой ракете класса «воздух — воздух» Р-27, серийное производство которой было налажено в 1984 году. Р-27 производилась в том числе и в Киеве.

После развала СССР Украине досталось множество единиц Р-27.

И вот эту ракету класса «воздух — воздух» украинские оборонщики совместно с поляками планируют приспособить для наземных ЗРК. Утверждается, что для этого ракете, скорее всего, понадобится головка самонаведения (ГСН). При этом на самой Украине ГСН серийно не производятся.

Ранее ходили слухи о том, что украинские власти намерены продать всю техническую документацию на ракету китайцам, чтобы они наладили у себя производство данных ракет, но этого так и не произошло. При этом к 2010 году украинская сторона продала Китаю свыше 1,3 тыс. ракет Р-27 различной модификации.

Теперь же украинские СМИ утверждают, что в стране есть «большинство элементов», которые можно использовать для создания комплексов системы ПВО.

При этом представитель польской WB Electronics Роман Мушал заявил, что уже созданы несколько ГСН и двигателей для ракеты нового ЗРК. Якобы идет подбор топлива для новой ракеты. Подбор может быть завершен к 2022 году.