Кишинёв, 9 января, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Всемирный банк прогнозирует, что экономика Молдавии вырастет на 3,8% в 2019 году, а рост за 2018 год достигнет 4,8%. Как отмечается в январском отчете Всемирного банка Global Economic Prospects, источники роста для экономики Молдавии — частное потребление, рост реальной заработной платы и восстановления объемов денежных переводов, передает ИА REGNUM.

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На ближайшие годы темпы эксперты ВБ прогнозируют более умеренный рост для экономики Молдавии: 3,5% в 2020 году и 3,2% в 2021-м. Что касается соседних стран, то Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста России до 1,5% в 2019 году и, соответственно, до 2,9% для экономики Украины и 3,5% для Румынии.

В минэкономики Молдавии прогнозируют рост экономики страны на 4,0% в 2019 году.