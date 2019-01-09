Москва, 9 января, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД РФ по поводу ряда высказываний японского руководства по теме мирного договора с Россией и Курильских островов, сообщает 9 января официальный интернет-портал российского Министерства иностранных дел.

Петр Данилов ИА Красная Весна Министерство иностранных дел

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов сообщил послу Японии, что высказывания ряда представителей японских властей по поводу Курильских островов и мирного договора с Россией грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса.

В частности, неоднократно звучали заявления о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии», об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов», о «поворотном моменте», который наступит в 2019 году в вопросе о мирном договоре.

Послу Японии было указано, что такие заявления грубо искажают содержание договоренностей, достигнутых на встрече лидеров России и Японии.

Кроме того, Москва расценивает это как попытку навязать японский сценарий урегулирования вопроса мирного договора.

МИД России подчеркивает, что решение этой проблемы должно быть основано на безоговорочном признании итогов Второй мировой войны и суверенитета Российской Федерации над южными Курильскими островами.